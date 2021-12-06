Лысенко Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1948

Дата смерти

06.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1948

Отец: Степанцев Степанцов Анатолий Филипович

Мать: Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга

Рождение ребёнка
02.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Аркадий Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1973

Сын: Лысенко Максим Аркадьевич

Отец ребёнка: Лысенко Аркадий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Аркадий Федорович

Смерть
06.12.2021
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