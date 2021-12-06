Лысенко Лидия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1948
Дата смерти06.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1948
Рождение ребёнка
02.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысенко Аркадий Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1973
Сын: Лысенко Максим Аркадьевич
Отец ребёнка: Лысенко Аркадий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2021