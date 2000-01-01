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(Барахоева) Анна Гурьяновна
(Барахоева) Анна Гурьяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Женский
Отец
Барахоев Гурьян Романович
1878 г.р.
Мать
Барахоева (Барахоева?) Василиса Алекс.
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Барахоев Гурьян Романович
Мать:
Барахоева Василиса Алекс.
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