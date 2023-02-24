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Бледная Екатерина Кузнецова

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Место рождения

Деревня Будище , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Деревня Будище , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бледной Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бледной Иван Федорович

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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