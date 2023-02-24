Бледная Екатерина Кузнецова
Место рожденияДеревня Будище , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Деревня Будище , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бледной Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край