Дубина (Гусько) Анна Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дубина Григорий
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Павелко Анна Максимовна
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Смерть
Неизвестно
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва