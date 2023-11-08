Дубина (Гусько) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубина (Гусько) Анна Ивановна

Дубина (Гусько) Анна Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дубина Григорий

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1895

Сын: Дубина Моисей Максимович

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дубина Павел Максимович

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Павелко Анна Максимовна

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дубина Иван Максимович

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубина Архип Максимович

Отец ребёнка: Дубина Максим Трофимович

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Смерть
Неизвестно
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close