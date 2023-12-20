Южиков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжиков Александр Петрович

Южиков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1981

Отец: Южиков Юрий Петрович

Мать: Южикова (Климова) Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
17.03.2005

Сын: Южиков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
23.09.2007

Сын: Южиков Руслан Александрович

Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
26.05.2015

Сын: Южиков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.