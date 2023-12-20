Южиков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2005
Сын: Южиков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
23.09.2007
Сын: Южиков Руслан Александрович
Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
26.05.2015
Сын: Южиков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна