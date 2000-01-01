Вольфф (Wolff) Мария Елизавета (Maria Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольфф (Wolff) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)

Вольфф (Wolff) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)

avatar

Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

28.09.1740

Дата смерти

07.02.1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1740

Отец: Вольфф Антон

Мать: Зауберлинг Мария Ева

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.04.1771

Дочь: Хеге Мария Каролина

Отец ребёнка: Хеге Франц

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хеге Франц

Смерть
07.02.1780
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
08.02.1780
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close