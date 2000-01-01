Вольфф (Wolff) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения28.09.1740
Дата смерти07.02.1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1740
Отец: Вольфф Антон
Мать: Зауберлинг Мария Ева
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.04.1771
Дочь: Хеге Мария Каролина
Отец ребёнка: Хеге Франц
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хеге Франц
Смерть
07.02.1780
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
08.02.1780
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция