Шатулов Евдоким Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатулов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатулова Валентина Евдокимовна
Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатулова Раиса Евдокимовна
Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатулов Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край