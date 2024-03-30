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Шатулов Евдоким Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шатулов Савелий Леонтьев

Мать: Шатулова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатулова Валентина Евдокимовна

Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатулова Раиса Евдокимовна

Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатулов Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатулова (Гроновская) Евдокия Андреевна

Смерть
1968
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

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