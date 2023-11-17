Темиргалиева (Кутдусова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темиргалиев Динар Ильдусович
Отец ребёнка: Темиргалиев Ильдус Ильдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темиргалиев Ильхам Ильдусович
Отец ребёнка: Темиргалиев Ильдус Ильдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темиргалиева Диляра Ильдусовна
Отец ребёнка: Темиргалиев Ильдус Ильдарович
Бракосочетание
Неизвестно