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Кудряшова Наталья Сергеевна

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

12.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984

Отец: Кудряшов Сергей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.07.2009

Дочь: Солодовникова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Петрович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.07.2017

Сын: Кудряшов Федор Денисович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Петрович

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