Кудряшова Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984
Отец: Кудряшов Сергей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2009
Дочь: Солодовникова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Петрович
Рождение ребёнка
23.07.2017
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно