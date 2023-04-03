(Касымова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Александр
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касымов Александр
Смерть
Около 1999