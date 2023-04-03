(Касымова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Александр

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Александр

Смерть
Около 1999
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