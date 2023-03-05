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Тесницкий Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1885

Отец: Тесницкий Михаил Степанович

Мать: Тесницкая Анна Ефремовна

Бракосочетание
31.10.1904

Жена: Тесницкая Василиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Тесницкий Иван Павлович

Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тесницкий Стефан Павлович

Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тесницкий Александр Павлович

Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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