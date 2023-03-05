Тесницкий Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1885
Бракосочетание
31.10.1904
Рождение ребёнка
?.02.1911
Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тесницкий Стефан Павлович
Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тесницкий Александр Павлович
Мать ребёнка: Тесницкая Василиса Фёдоровна
Смерть
Неизвестно