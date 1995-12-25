Велиева (Дубовицкая) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1993
Сын: Тимошкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тимошкин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
25.12.1995
Сын: Тимошкин Антон Владимирович
Отец ребёнка: Тимошкин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
21.09.2011
Отец ребёнка: Велиев Олег Валиагадович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно