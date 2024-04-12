Меншутина (-) Авдотья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1822
Сын: Меншутин Никита Федорович
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Меншутин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно