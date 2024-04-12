Меншутина (-) Авдотья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Авдотья Максимовна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меншутин Никита Федорович

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Меншутин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Меншутин Иван Федорович

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Меншутин Егор Федорович

Отец ребёнка: Меншутин Федор Еремеевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Федор Еремеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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