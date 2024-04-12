Никитина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Аксинья

Место рождения

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1751 г.р.

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Иванов Иван

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Иванов Егор

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Иванов Никифор

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иванов Леонтей

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иванов Никита

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Иван

Смерть
Неизвестно
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