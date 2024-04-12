Никитина Аксинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Иванов Иван
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Иванов Егор
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Иванов Никифор
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иванов Леонтей
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иванов Никита
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абакумов Иван
Смерть
Неизвестно