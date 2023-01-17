Павлов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.08.1909 ст.
Дата смерти04.06.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909 ст.
Отец: Павлов Иван Николаевич
Мать: не указана
Крещение
30.08.1909 ст.
Восприемники: Кунгурский мещанин Павел Николаев Мясников и жена мещанская г. Кунгура Антонина Димитриева Мясникова
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Бортникова Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.06.1976