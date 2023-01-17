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Павлов Павел Иванович

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

28.08.1909 ст.

Дата смерти

04.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909 ст.

Отец: Павлов Иван Николаевич

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Крещение
30.08.1909 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Восприемники: Кунгурский мещанин Павел Николаев Мясников и жена мещанская г. Кунгура Антонина Димитриева Мясникова
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Бортникова Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
04.06.1976
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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