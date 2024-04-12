Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

04.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1802

Отец: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Крещение
04.10.1802
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.(, м/к 1802г.,лист № 802,зап.№ 22. | Godparents:Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Иоанн Дзусенко.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close