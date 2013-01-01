Филимонова (Комякова) Августа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонова (Комякова) Августа Семеновна

Филимонова (Комякова) Августа Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

13.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Комяков Семен Павлович

Мать: Комякова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1936

Сын: Филимонов Юрий

Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Головчина Тамара

Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Николай Алексеевич

Смерть
13.09.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close