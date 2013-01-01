Филимонова (Комякова) Августа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти13.09.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
30.12.1936
Сын: Филимонов Юрий
Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Головчина Тамара
Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1972