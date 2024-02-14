Ибрагимов Динислам
Место рожденияСело Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1886
Дата смерти22.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова Шагида
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Рождение ребёнка
21.12.1921
Дочь: Мусабирова (Ибрагимова) Рашида
Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Ибрагимова) Фарида
Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида
Рождение ребёнка
03.10.1926
Дочь: Журавлева (Ибрагимова) Роза
Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида
Смерть
22.07.1947