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Ибрагимов Динислам

Место рождения

Село Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

22.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Мать: Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Шагида

Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Мусабирова (Ибрагимова) Рашида

Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Ибрагимова) Фарида

Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида

Рождение ребёнка
03.10.1926

Дочь: Журавлева (Ибрагимова) Роза

Мать ребёнка: Ибрагимова Шагида

Смерть
22.07.1947

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