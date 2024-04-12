Бабушкин Алексей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти21.11.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич
Мать: Бабушкина Авдотья
на момент рождения д.Лукино Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бабушкина Володина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Басун Римма Алексеевна
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Куимова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1981
Бердск, город Бердск, Новосибирская область