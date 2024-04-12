Бабушкин Алексей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкин Алексей Прокопьевич

Бабушкин Алексей Прокопьевич

avatar

Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

21.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич

Мать: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
на момент рождения д.Лукино Дубровинского района Омской области.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бабушкина Володина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Басун Римма Алексеевна

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Куимова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Смерть
21.11.1981
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close