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Воейков Иуда Семенович
Воейков Иуда Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1661
Пол
Мужской
Отец
Воейков Семен Прокопьевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1661
Отец:
Воейков Семен Прокопьевич
Мать: не указана
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