Бурцева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1935

Дата смерти

27.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1935

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Бурцев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1960

Сын: Бурцев Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Бурцев Анатолий Николаевич

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Смерть
27.02.1995

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