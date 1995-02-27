Бурцева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1935
Дата смерти27.02.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1935
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Бурцев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1960
Сын: Бурцев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Бурцев Анатолий Николаевич
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Смерть
27.02.1995