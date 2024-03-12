Тер Карапетов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величко Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Арташесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер Карапетов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Арташесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер Карапетов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Арташесовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Арташесовна
Смерть
Неизвестно