Тер Карапетов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер Карапетов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Арташесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер Карапетов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Арташесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер Карапетов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Арташесовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Арташесовна

Смерть
Неизвестно
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