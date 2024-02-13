Корноухов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.2015
Дочь: Корнаухова Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
05.02.2019
Дочь: Корнаухова Майя Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова Антонина Андреевна