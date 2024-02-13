Корноухов Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухов Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
07.02.2015

Дочь: Корнаухова Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
05.02.2019

Дочь: Корнаухова Майя Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова Антонина Андреевна

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