Александрович Игорь
Место рождения
Дата рождения14.01.1976
Дата смерти25.10.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1976
Отец: Аникеев Александр
Мать: не указана
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072
Образование
С 1990 по 1992
Среднее профессиональное образование | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Смерть
25.10.2010
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072