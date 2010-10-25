Александрович Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Игорь

Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.01.1976

Дата смерти

25.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1976

Отец: Аникеев Александр

Мать: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072
Образование
С 1990 по 1992
Среднее профессиональное образование | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Смерть
25.10.2010
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072

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