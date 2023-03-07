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Параскева Федотова

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Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

09.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1816

Отец: Феодот Осипов

Мать: Евдокия Кононова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфея Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушина у крестьянина Феодота Осипова с женой его Евдокией родилась дочь Параскева. Крещена 10-го дня. Восприимники были Щучьей горы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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