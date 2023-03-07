Параскева Федотова
Место рождения
Дата рождения09.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1816
Отец: Феодот Осипов
Мать: Евдокия Кононова
Вотчины помещика Матфея Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушина у крестьянина Феодота Осипова с женой его Евдокией родилась дочь Параскева. Крещена 10-го дня. Восприимники были Щучьей горы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно