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Редькин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Можга, город Можга, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1977

Отец: Редькин Александр Михайлович

Мать: Редькина Нина Александровна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.04.1998

Жена: Зубова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
09.03.1999

Дочь: Ломоносова Олеся Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубова Наталья Андреевна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Развод
20.06.2006

Жена: Зубова Наталья Андреевна

Развод
20.06.2006

Жена: Зубова Наталья Андреевна

Бракосочетание
18.09.2016

Жена: Редькина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
03.02.2022

Дочь: Редькина Владислава Дмитриевна

Мать ребёнка: Редькина Евгения Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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