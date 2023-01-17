Редькин Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1977
Бракосочетание
25.04.1998
Рождение ребёнка
09.03.1999
Дочь: Ломоносова Олеся Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубова Наталья Андреевна
Развод
20.06.2006
Развод
20.06.2006
Бракосочетание
18.09.2016
Рождение ребёнка
03.02.2022
Дочь: Редькина Владислава Дмитриевна
Мать ребёнка: Редькина Евгения Александровна
Москва, город федерального значения Москва