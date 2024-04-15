Щербаков Поликарп Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1903 ст.
Дата смерти11.06.1903 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.02.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
11.06.1903 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-M?i=771&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.06.1903 ст.
на кладбище д. Кровной