Байковский Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байковский Александр Андреевич

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Место рождения

орловская область, Малоархангельск?

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

орловская область, Малоархангельск?
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Аблецова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская Клавдия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Болхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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