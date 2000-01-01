Байковский Александр Андреевич
Место рожденияорловская область, Малоархангельск?
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
орловская область, Малоархангельск?
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Аблецова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская Клавдия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Болхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно