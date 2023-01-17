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Бушмин Михаил

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Место рождения

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

01.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Бушмин Поликарп

Мать: Бушмина Евдокия

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.08.1948

Сын: Бушмин Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1971
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