Бушмин Михаил
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти01.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Отец: Бушмин Поликарп
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
16.08.1948
Сын: Бушмин Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1971