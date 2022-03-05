Забелина (Трунова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.05.1986
Дата смерти05.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1986
Рождение ребёнка
18.05.2004
Сын: Забелин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Забелин Александр Викторович
Рождение ребёнка
22.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забелин Александр Викторович
Развод
01.12.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.2022