Забелина (Трунова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Трунова) Галина Владимировна

Место рождения

Большевик, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.05.1986

Дата смерти

05.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Большевик, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.2004

Сын: Забелин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Забелин Александр Викторович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Александр Викторович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Развод
01.12.2020

Муж: Забелин Александр Викторович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Александр Викторович

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
05.03.2022
Серпухов, Серпухов, Московская область
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