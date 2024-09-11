Митюков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871
Отец: не указан
Мать: Митюков Петр Павлович
Род
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митюкова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Род
Место жительства
Неизвестно
Род
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митюкова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Митюков Сын Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Митюков Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно