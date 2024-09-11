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Митюков Иван Петрович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871

Отец: не указан

Мать: Митюков Петр Павлович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митюкова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митюкова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Митюков Сын Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Митюков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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