Мусихин Евдоким (Евдокимко) Клементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиМежду 1695 и 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Мусихин Клим (Климка) Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Мусихин Василий (Васка) Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Мусихин Авдей (Овдейка Дей) Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1695 и 1702
дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя