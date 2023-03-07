Мусихин Евдоким (Евдокимко) Клементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Евдоким (Евдокимко) Клементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

Между 1695 и 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Мусихин Клим (Климка) Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Мусихин Василий (Васка) Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Мусихин Авдей (Овдейка Дей) Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1695 и 1702
дер. Лекомцова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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