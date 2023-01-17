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Кукляева (Жидких) Любовь Александровна
Кукляева (Жидких) Любовь Александровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
25.11.1984
Пол
Женский
Отец
Жидких Александр Борисович
1955 г.р.
Мать
Жидких (Трубникова) Галина Николаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1984
Отец:
Жидких Александр Борисович
Мать:
Жидких Галина Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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