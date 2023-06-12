Мария Иванова дочь
женский, родилась 1759 ст.
умерла 1832 ст., Базыки, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
МатьАнна Захарова дочь1731 ст. г.р.
ОтецИван Алексеев сын1732 ст. г.р.
Супруги
Федот Акилов сын1764 ст. г.р.
Дети
Соловьёва Гликерия Федотова1800 ст. г.р.
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Рождение
1759 ст.
Отец: Иван Алексеев сын
Мать: Анна Захарова дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Акилов сын
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Соловьёва Гликерия Федотова
Отец ребёнка: Федот Акилов сын
Смерть
1832 ст.
Базыки, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область