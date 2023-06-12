Мария Иванова дочь 1759 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Иванова дочь

Автор
НБ
Бажина Н.

женский, родилась 1759 ст.

умерла 1832 ст., Базыки, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Мать
Анна Захарова дочь1731 ст. г.р.
Отец
Иван Алексеев сын1732 ст. г.р.
Супруги
Федот Акилов сын1764 ст. г.р.
Дети
Соловьёва Гликерия Федотова1800 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Иван Алексеев сын

Мать: Анна Захарова дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Акилов сын

Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Соловьёва Гликерия Федотова

Отец ребёнка: Федот Акилов сын

Смерть
1832 ст.
Базыки, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

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