Телелюев Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Телелюев Василий Тимофеевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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