Панова (Пушкарева) Матрена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Пушкарева) Матрена Савельевна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Пушкарев Савелий Егорович

Мать: не указана

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Отец ребёнка: не указан

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гуляева Васса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Панов Киприан (Куприян) Иванович

Отец ребёнка: не указан

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Ананий

Смерть
После 1867
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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