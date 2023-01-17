Панова (Пушкарева) Матрена Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Пушкарев Савелий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гуляева Васса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1848
Сын: Панов Киприан (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Ананий
Смерть
После 1867