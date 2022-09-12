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Ветров Геннадий Егорович

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.02.1946

Дата смерти

12.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1946

Отец: Ветров Егор Васильевич

Мать: Ветрова Анна Афанасьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 07.06.1975

Жена: Ветрова Нина Александровна

Рождение ребёнка
09.06.1977

Дочь: Булгина Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Ветрова Нина Александровна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.09.2022
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Этому событию я (Булгин Илья Евгеньевич) посвятил рассказ, который называется "Яблоня"
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