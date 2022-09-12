Ветров Геннадий Егорович
Место рождения
Дата рождения25.02.1946
Дата смерти12.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1946
Отец: Ветров Егор Васильевич
Мать: Ветрова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Около 07.06.1975
Рождение ребёнка
09.06.1977
Дочь: Булгина Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Ветрова Нина Александровна
Смерть
12.09.2022
Этому событию я (Булгин Илья Евгеньевич) посвятил рассказ, который называется "Яблоня"