Балакан Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1927
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакан Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно