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Балакан Мария

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.10.1927

Сын: Балакан Иван Андреевич

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакан Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакан Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакан Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Балакан Андрей Гаврилович

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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