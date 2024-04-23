Шпак Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теречик -Габор Анастасия
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Шпак Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Теречик -Габор Анастасия
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шпак Федор Федорович
Мать ребёнка: Теречик -Габор Анастасия
Смерть
Около 1920
Кокоринский, Барабинский округ, Сибирский край