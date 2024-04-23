Шпак Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теречик -Габор Анастасия

Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Шпак Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Теречик -Габор Анастасия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шпак Федор Федорович

Мать ребёнка: Теречик -Габор Анастасия

Смерть
Около 1920
Кокоринский, Барабинский округ, Сибирский край

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