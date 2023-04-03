Таранов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1742 и 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1751

Отец: Таранов Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Таранова) Настасья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Таранова) Акулина

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Таранова) Афимья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Таранова) Аксимья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Таранов Федор Иванов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: (Таранова) Дарья

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно

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