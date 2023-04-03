Таранов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1742 и 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1751
Отец: Таранов Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Таранова) Настасья
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Таранова) Акулина
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Таранова) Афимья
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Таранова) Аксимья
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Таранов Федор Иванов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: (Таранова) Дарья
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно