Прядкин Михаил
Место рождения
Дата рождения21.02.1925
Дата смерти24.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925
Отец: Прядкин Михаил
Мать: Прядкина Елена
Рождение ребёнка
24.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
06.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1998