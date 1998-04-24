Прядкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкин Михаил

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.02.1925

Дата смерти

24.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925

Отец: Прядкин Михаил

Мать: Прядкина Елена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
24.04.1998
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
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