(Жовинская) Бася
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Жовинский Гецель (Григорий)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Клугман) Ева (Хава) (Hava)
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Клугман) Софья
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Клугман Григорий
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Клугман Юлий
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Клугман) Мария
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кизельштейн (Клугман) Рита
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клугман Михаил
Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область