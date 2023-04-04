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(Жовинская) Бася

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Жовинский Гецель (Григорий)

Мать: ?

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клугман Нисон (Анисим)

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Клугман) Ева (Хава) (Hava)

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Клугман) Софья

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Клугман Григорий

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Клугман Юлий

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Клугман) Мария

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кизельштейн (Клугман) Рита

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клугман Михаил

Отец ребёнка: Клугман Нисон (Анисим)

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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