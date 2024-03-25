Сироилов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироилов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: (Минеева) Тамара Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Строилова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Строилова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Мать ребёнка: Строилова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строилова Марина

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