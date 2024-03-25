Сироилов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Строилова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Строилова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Мать ребёнка: Строилова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строилова Марина