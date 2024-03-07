Резвых Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвых Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1985

Отец: Резвых Владимир

Мать: Резвых Лидия Петровна

Рождение ребёнка
?.07.2000

Дочь: Шайхисламова Анастасия Артуровна

Отец ребёнка: Шайхисламов Артур

Рождение ребёнка
25.04.2002

Сын: Шайхисламов Артем Артурович

Отец ребёнка: Шайхисламов Артур

Рождение ребёнка
19.10.2009

Дочь: Шайхисламова Алена Артуровна

Отец ребёнка: Шайхисламов Артур

Рождение ребёнка
?.07.2022

Дочь: Шайхисламова Дарина Артуровна

Отец ребёнка: Шайхисламов Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхисламов Артур

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