Резвых Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1985
Отец: Резвых Владимир
Мать: Резвых Лидия Петровна
Рождение ребёнка
?.07.2000
Дочь: Шайхисламова Анастасия Артуровна
Отец ребёнка: Шайхисламов Артур
Рождение ребёнка
25.04.2002
Сын: Шайхисламов Артем Артурович
Отец ребёнка: Шайхисламов Артур
Рождение ребёнка
19.10.2009
Дочь: Шайхисламова Алена Артуровна
Отец ребёнка: Шайхисламов Артур
Рождение ребёнка
?.07.2022
Дочь: Шайхисламова Дарина Артуровна
Отец ребёнка: Шайхисламов Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайхисламов Артур