Широков Сергей Павлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Широков Сергей Павлов

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

умер 17.09.1892

Мать
Авдотья ИвановаНеизвестно г.р.
Отец
Павел ИльинНеизвестно г.р.
Супруги
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Ильин

Мать: Авдотья Иванова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
09.05.1832

Жена: Анисья Петрова

Сочетался первым браком деревни Грибова крестьянин Сергей Павлов. Понял за собой той же деревни крестьянскую дочь девицу Анисью Петрову.

Рождение ребёнка
25.12.1835

Сын: Широков Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Смерть
17.09.1892

80 лет, от старости

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