Широков Сергей Павлов
мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
умер 17.09.1892
МатьАвдотья ИвановаНеизвестно г.р.
ОтецПавел ИльинНеизвестно г.р.
Супруги
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел Ильин
Мать: Авдотья Иванова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
09.05.1832
Жена: Анисья Петрова
Рождение ребёнка
25.12.1835
Мать ребёнка: Анисья Петрова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
17.09.1892