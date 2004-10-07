Ростовцев Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1931
Дата смерти07.10.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1931
Бракосочетание
08.04.1956
Рождение ребёнка
09.11.1956
Сын: Ростовцев Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.04.1971
Сын: Ростовцев Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна
Смерть
07.10.2004