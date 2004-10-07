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Ростовцев Георгий Георгиевич

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

22.08.1931

Дата смерти

07.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1931

Отец: Ростовцев Георгий Николаевич

Мать: Ростовцева Анна Георгиевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
08.04.1956

Жена: Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.11.1956

Сын: Ростовцев Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.04.1971

Сын: Ростовцев Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
07.10.2004

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