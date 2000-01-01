Федотов Александр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1895