Федотов Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1895
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