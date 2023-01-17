Замятин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1890
Дочь: Козачкова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина Марина Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1948