Замятин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Иван

Замятин Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1948

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1890

Дочь: Козачкова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Замятин Павел Иванович

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина Марина Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Феодосия Михайловна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Феодосия Михайловна

Смерть
Вычислено 1948
Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close