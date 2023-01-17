Курочкин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.03.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1857
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Агния Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1889
Сын: Курочкин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1897
Сын: Курочкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1903
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
диакон (1888 г.)