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Курочкин Василий Михайлович

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Место рождения

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 22.03.1857

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1857

Отец: Курочкин Михаил Диомидович

Мать: Курочкина Татьяна Дорофеевна

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Агния Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1889

Сын: Курочкин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1897

Сын: Курочкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1903

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Антонина Николаевна

Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
диакон (1888 г.)
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