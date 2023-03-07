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Шуравина (Калинина) Матрона Иванова

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Место рождения

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1701 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Калинин Иван Иванов

Мать: Калинина Татьяна Павлова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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