Шуравина (Калинина) Матрона Иванова
Место рождениядер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Калинин Иван Иванов
Мать: Калинина Татьяна Павлова
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763